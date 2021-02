Moderna, ricavi da vaccino Covid-19 a 18,4 miliardi di dollari nel 2021

Moderna

(Teleborsa) -la società biotech statunitene che ha sviluppato uno dei pochi vaccini in uso al mondo contro la Covid-19, ha dichiarato di aspettarsi(poco più di 15 miliardi di euro) dalle. L'azienda prevede di produrre 700 milioni di dosi entro il 2021, ma punta a superare il miliardo, mentre l’anno prossimo stima di arrivare a 1,4 miliardi di dosi. Intanto lo studio di fase 2/3 sugli adolescenti ha completato l'arruolamento di 3.000 partecipanti.Ildi Moderna nel quarto trimestre 2020 è stato di 571 milioni di dollari, contro i 14 milioni del quarto trimestre del 2019. Il fatturato totale dell'anno ha raggiunto quota 803 milioni di dollari, crescendo di oltre il 1.200% rispetto ai 60 milioni dell'anno prima. Lesono state di 1,37 miliardi di dollari per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2020 rispetto ai 496 milioni del 2019.Laè stata di 272 milioni di dollari nel quarto trimestre 2020 (-123 milioni nell corrispondente periodo 2019), mentre quella dell'intero anno è stata di 747 milioni di dollari (514 milioni nel 2019).Sottolineando come il 2020 sia stato un "" per Moderna e che l'uso dell'mRNA potrà portare a nuove applicazioni e ricavi in futuro, ilsi è soffermato sull'espansione della società. "Abbiamo aperto filiali commerciali in 8 paesi nel 2020 e prevediamo di aggiungere Giappone, Corea del Sud e Australia nel 2021 - ha detto - Abbiamo in programma di accelerare e aumentare in modo significativo i nostri investimenti e far crescere più rapidamente la nostra produzione".Ieri la società aveva annunciato di aver avviato lodel coronavirus. Il vaccino, denominato mRNA-1273.351, è già stato inviato al National Institutes of Health (NIH) statunitense per l'analisi e, eventualmente, l'approvazione.La società è in aumento del 3.60% nel pre-market, scambiando a 150 dollari per azione, rispetto alla chiusura di ieri di 144.79.