Prevalgono le vendite per l'indice delle società High Tech italiane (-1,04%), netto calo registrato da Fullsix

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 122.127,8, in discesa di 1.286,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 775, dopo aver avviato la seduta a 785.Nel, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,95%.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,57% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 7,23%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,52% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,42% sui valori precedenti.