UE, Draghi: "Accelerare su vaccini. Serve azione coordinata"

(Teleborsa) - Accelerare sulle vaccinazioni con un'azione coordinata a livello europeo, e nessuna scusa per le aziende farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi. Questa, da quanto si apprende, la richiesta sollecitata dali nel corso del suo debutto oggi al. Ai 27 inil premier ha lanciato un appello volto a un cambio di passo nella gestione dell'emergenza sanitaria.Collegato da Palazzo Chigi, il premier – commentando i dati mostrati dallasulle consegne delle dosi di vaccino del secondo e terzo trimestre – ha sottolineato che per "rallentare" la corsa delle mutazioni "occorre andare più veloce" aumentando le vaccinazioni con un'azione "coordinata a livello europeo, rapida e trasparente". Nel suo intervento, auspicando la linea dura per quelle che non rispettano gli impegni assunti. Per il presidente del Consiglio è necessario un "approccio comune" sui test e un "coordinamento" per l'autorizzazione all'export. Draghi ha anche aperto alla possibilità di dareanche alla luce della recente letteratura scientifica. Sempre sul fronte vaccini il premier ha detto di sostenere illo strumento per l'accesso globale ai vaccini anti Covid, ma ha messo in rilievo un problema di credibilità nei confronti dei cittadini europei se si avviassero le donazioni in questo momento dal momento che l'Ue è ancora troppo indietro sulle vaccinazioni.Tra i temi discussi nel corso della sessione di oggi, la necessità di un bilanciamento tra le misure restrittive sui viaggi intra-Ue, la tutela della salute pubblica e la protezione del funzionamento del mercato interno."Siamo fiduciosi di poter raggiungere il nostro obiettivo a fine estate di vaccinare il 70% della popolazione europea adulta, si tratta di 255 milioni di cittadini della Ue, e se guardiamo ai dati previsti questo è un obiettivo che siamo certi di poter realizzare – ha affermatoin conferenza stampa –. Abbiamo discusso anche deima ci sono ancora questioni politiche in sospeso e anche questioni scientifiche. I dati di Israele sono promettenti e alla fine si deciderà in ogni singolo Paese. C'è un accordo di principio ma per lo sviluppo tecnico dei certificati vaccinali servono almeno tre mesi di tempo".Con riferimento ali von der Leyen ha detto che il suo "forte consiglio è quello di rimanere all'interno di un meccanismo volontario che non costringa le imprese a condividere la formula del vaccino perché potremmo avere bisogno della conoscenza scientifica interna a queste case farmaceutiche per far fronte alle varianti". La presidente ha, inoltre, ricordato che ci sono imprese che "stanno già lavorando assieme", senza alcun obbligo di condivisione del brevetto."L'Ue – ha annunciato il– si doterà della capacità di produrre dalla fine dell'anno vaccini in modo più autonomo e in modo permanente, dal momento che sembra verosimile che dovremo vivere a lungo con questo virus".In apertura dei lavori, ilha dato il benvenuto ae al nuovo, esprimendo le suein cui sono morti l'ile il loroDomani mattina il Consiglio sarà invece focalizzato sui temi della, con la volontà comune dei Paesi membri di rafforzare la propria dimensione di difesa, per promuovere anche una "maggiore sinergia" con l'amministrazione Biden e il "rilancio dell'agenda transatlantica".