Fondazione LHS torna con il Safety Leadership Event il 4 marzo

Saipem

(Teleborsa) - Latorna in scena con un nuovo, dopo il grande successo delle tre precedenti edizioni: Bologna 2016, Firenze 2017 e Roma 2018. Un evento destinato a replicare i risultati ottenuti in precedenza, con oltre 1.300 persone che si sono già iscritte.La Fondazione LHS, nata dalla storia e tradizione disul tema della salute e della sicurezza, ha deciso di lanciare questo nuovo grande evento nazionale, che stavolta sarà, per il prossimo. L'invito è rivolto a manager, professionisti HSE, lavoratori di ogni settore, insegnanti, studenti e a chiunque aspiri a creare quella culture of care di cui il mondo ha bisogno. L’obiettivo finale è quello di innescare un cambiamento culturale e costruire insieme un mondo più sicuro."In un momento storico di grande incertezza e frustrazione come quello che stiamo vivendo, abbiamo sentito il bisogno di risintonizzarci sui valori comuni e creare un’occasione di riflessione e confronto sulle tematiche a noi care di benessere, prevenzione, salute e sicurezza, con l’obiettivo di ridisegnare insieme la direzione da prendere", commenta, Segretario Generale di Fondazione LHS e conduttore dell’evento.Come tutti gli eventi organizzati negli anni passati, si tratterà diche trarrà spunto dagli interventi e dalle esperienze dei numerosi ospiti. La piattaforma offrirà anche la possibilità die di vivere una esperienza collettiva, come sempre avviene in questi eventi, ma anche momenti dii, grazie anche alla performance della compagnia teatrale Rossolevante.Tra le personalità che interverranno, Presidente di INAIL,, professore di economia all’università di Bologna,, noto autore televisivo e radiofonico,, ex amministratore delegato di Trenitalia,giornalista e conduttore radiofonico,i, ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia, F, Cofondatore del Movimento Etico Digitale, e, virologa e ricercatrice di fama internazionale.All'evento verrà anche consegnato il, il premio che la Fondazione attribuisce ogni anno a una persona, un progetto o un gesto che contribuisce a diffondere la cultura della salute e della sicurezza in Italia.anche i suoi, con l’intervento del presidentee del vicepresidente- rispettivamente anche COO della divisione E&C Offshore e HSE Director di Saipem - e con un approfondimento degli Ambassador, che in tutta Italia stanno operando per supportare la missione comune di accrescere la cultura della salute e sicurezza.