Senato USA blocca revisione salario minimo voluta da Biden

(Teleborsa) - E' statadel Presidente americanodi raddoppiare il, portandolodai 7,25 dollari su cui era fermo dal 2009. Illa proposta, che i democratici volevanoda 1950 miliardi di dollari.L'aumento del salario minimo era una, che i democratici volevano attuare inserendola nel pacchetto di emergenza, attraverso il cosiddetto iter di riconciliazione, giustificando il connesso aumento del deficit con la riduzione dei costi dei servizi sociali.Ma i repubblicani hanno posto uno stop alla legge, sostenendo che lae che l'aumento del salario minimo contribuirà alla perdita di 1,4 milioni di posti di lavoro.I dem alla Camera intendono ancora andare avanti con la proposta di legge nella sua versione originale, ma la bocciatura del Senato imporrà di trovare una soluzione alternativa per l'aumento del salario minimo. La proposta, molto probabilmente, sarà avanzata al Congresso in una legge a parte.per la decisione del Senato ed ha promesso che lavorerà con i leader del Congresso per trovare la migliore soluzione, "perché nessuno in questo Paese dovrebbe lavorare a tempo pieno e vivere in povertà".