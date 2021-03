TXT e-solutions prosegue il buy-back

TXT e-solutions

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, dal 23 al 24 febbraio 2021 inclusi, ha comunicato di averper un corrispettivo pari a 16.227,39 euro, nell'ambito del programma di buy-back approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 giugno 2020.In data 12 febbraio 2021, a completamento dell’operazione di acquisizione della società Assiopay, comunicata l'11 gennaio 2021, la società ha ceduto 129.497 azioni proprie al valore di 7,5887 euro per azione.All'1 marzo, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 1.281.442 azioni proprie pari al 9,8525% del capitale sociale.In Borsa, oggi, rialzo marcato perche archivia la sessione in utile dell'1,43% sui valori precedenti.