TECMA Solutions, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Alantra

Tecma Solutions

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 5,8 euro per azione) ilsu, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 97%.Gli analisti scrivono che i risultati del secondo semestre 2023 sono stati migliori del previsto, soprattutto a livello di PFN. I ricavi totali, superiori alle aspettative, sono stati guidati dalla(+14% anno su anno nel secondo semestre), mentre l'Italia continua a segnalare un contesto difficile. Il piano di riduzione dei costi sta migliorando l'efficienza operativa e il profilo economico del gruppo, determinando un EBITDA in pareggio nel secondo semestre con una redditività positiva nel 4Q23.Nel complesso, il broker ritiene che il, internazionalizzazione e cambiamento del modello di business dall'approccio project-base all'approccio SaaS, con un contributo crescente di ricavi ricorrenti.Alantra haFY24-25 del 15% per tenere conto di una domanda prolungatamente contenuta del settore immobiliare italiano, confermando al contempo la nostra redditività a doppia cifra entro il 2025."A 1,6x EV/Sales FY24, il gruppo viene- si legge nella ricerca - un livello poco impegnativo a nostro avviso. Un'accelerazione dei tagli dei tassi di interesse rappresenta un rischio al rialzo, che dovrebbe supportare una rivalutazione del titolo in una rotazione del portafoglio di fine ciclo".