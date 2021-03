Altra seduta in ribasso per il comparto tecnologico a Milano (-1,74%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

listino principale

STMicroelectronics

Piteco

TAS

It Way

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 117.286,13 con una perdita di 2.082,55 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 774,61, dopo una partenza a 782,88.Nel, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,16%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,14% sui valori precedenti.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,83%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,25%.