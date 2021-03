BTP Green, boom di ordini per il primo bond verde italiano

(Teleborsa) -: a tanto ammonta l'importo emesso per la prima tranche del BTP Green , il nuovo bond dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale. Scadenza 30 aprile 2045, godimento 30 ottobre 2020 e tasso annuo dell'1,50%, pagato in due cedole semestrali.Secondo quanto reso noto dalil titolo di Stato è stato collocato al prezzo di 99,168 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,547%. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 10 marzo.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, BNP Paribas, Cre'dit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.Con successivo comunicato del MEF sarà specificata la composizione della domanda.