Gender gap, Commissione UE propone sanzioni per discriminazioni salariali

(Teleborsa) - Diritto didei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, obblighi di comunicazione del divario retributivo di genere per le grandi imprese e. Sono alcune delle misure avanzate dallaper diminuire il gende gap sui luoghi di lavoro e aumentare la trasparenza salariale."Lo stesso lavoro merita la stessa retribuzione, e per la parità di retribuzione è necessaria la trasparenza - ha commentato la presidente della Commissione europea,- Le donne devono sapere. In caso contrario, devono potersi opporre e ottenere ciò che meritano".Tra le misure proposte per la trasparenza retributiva ci sono: l'obbligo per i datori di lavoro disul livello retributivo nell'annuncio del posto vacante o(senza chiedere ai potenziali lavoratori informazioni sulle retribuzioni precedentemente percepite), l'obbligo per i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti di rendere pubbliche all'interno della loro organizzazione informazioni sul divario retributivo.Previsti inoltreche hanno subito discriminazioni retributive di genere, onere della prova di discriminazione a carico del datore di lavoro, sanzioni specifiche per le violazioni della norma sulla parità retributiva e possibilità per idi agire in procedimenti giudiziari o amministrativi per conto dei lavoratori su questi temi.La proposta passerà ora al vaglio dele del Consiglio. Se adottata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale e comunicare i testi alla Commissione.