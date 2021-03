Generali, Ceccon: "Vicini alla micro-impresa che è spina dorsale economia"

Generali

(Teleborsa) - Lerappresentano lae dell'economia italiana, sono unche va protetto, per favorire l'agognata ripartenza del Paese. E' quanto sottolineato da, Responsabile Danni Imprese di, in una intervista a Teleborsa, in occasione della presentazione della nuova soluzione "Attiva Commercio" dedicata alle micro-imprese del commercio."Sappiamo quanto la piccola-media impresa rappresenti per l'economia del Paese. In Italia vi sono più di 5 milioni di aziende, di queste oltre il 95% ha un numero di dipendenti compreso tra 1 e 10, quindi la micro impresa è la vera spina dorsale della nostra economia. E' indubbio che la crisi economica conseguente alla pandemia ha colpito e sta colpendo una parte di questi settori e, in particolare, quelle del commercio"."E' il motivo per il quale, proprio in questo momento, attraverso il lancio di un'iniziativa dedicata al commercio nella sua interezza, vogliamo essere al fianco delle imprese con soluzioni che aiutino il piccolo imprenditore del commercio a ripartire. Lo facciamo attraverso una soluzione integrata di servizi di protezione e assistenza, che si accompagna a quello che è il nostro il nucleo fondamentale di coperture assicurative, che sono complete ed aiutano l'imprenditore a poter affrontare la sua attività in serenità e concentrare tutti i suoi sforzi verso la ripresa della sua attività"."Il mondo della piccola e media impresa in Italia rappresenta un asset fondamentale per la ripartenza e per la ripresa che tutti quantiattendiamo"."Il motivo che oggi ci porta qui oggi è proprio aiutare a sostenere il mondo della piccola impresa, con soluzioni dedicate, per poteravere un impatto positivo sull'economia e sul sistema sul sistema Paese. La consapevolezza dei rischi e la protezione è un elemento fondamentale per consentire l'operatività di aziende che, proprio per la loro struttura estremamente ridotta e vulnerabile, può mettere in crisi la sostenibilità stessa del sistema"."Quello che abbiamo già fatto e facciamo anche con Attiva Commercio è fornire soluzioni, fornire servizi, garantire continuità operativa, tutelare le persone che fanno azienda, attraverso una soluzione estremamente ampia che abbina, oltre alla tradizionale componente di protezione, componenti di servizi, di assistenza e di prevenzione, che aiutano l'impresa a svolgere la sua attività, a prosperare ed ariprendere il proprio percorso".