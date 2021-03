Brembo cambia nome e guarda alla mobilità del futuro

Ferrari

(Teleborsa) -nome con cui peraltro la leader italiana dei sistemi frenanti per veicoli è conosciuta in tutto il mondo. La proposta di modifica della denominazione sociale verrà sottoposta alla prossima, convocata per il prossimo. Ai soci sarà proposta lasociale relativo alla denominazione sociale.Una variazione più che altro formale per la società bergamasca guidata da, fondata negli anni Sessanta da Emilio Bombassei e Italo Breda, con la costituzione delle Officine Meccaniche di Sombreno, il nucleo originario dell'attuale azienda. Una realtà che esprimee che ha conosciuto un percorso di crescita straordinaria, divenendo ben presto, per auto, moto ed anche per le monoposto delladi Formula 1.Non sarà solo formale, invece,all'Odg dell'Assemblea, relativa alla, che riguarda. La variazione prevede infattidell’oggetto sociale per renderlo compatibile con l’evoluzione tecnologica del mercato automotive, nella logica di supportare i propri partner, alla luce deicome l’elettrificazione, la guida autonoma e la digitalizzazione. Un salto nel futuro, anzi, nel presente, dal momento che la mobilità elettrica, connessa e sostenibile è un tema di grande attualità.