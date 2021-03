Unicredit: fondo attivista Bluebell nel capitale, critiche su nomina Padoan e MPS

Unicredit

(Teleborsa) - In una lettera indirizzata al presidente uscente di, Cesare Bisoni,, piccolo fondo attivista di Giuseppe Bivona, Francesco Trapani e Marco Taricco, ha espresso il proprio disappunto per la nomina dialla presidenza, di cui contesta l'indipendenza.Bluebell ha spiegato di aver"sulla base della sua attraente valutazione, di un solido bilancio e di una forte posizione competitiva in mercati internazionali chiave" e di averla scelta come futuro amministratore delegato di "un leader incontestabile dell'industria finanziaria" qualeD'altro canto, il fondo ha anche avanzato critiche all'operato della banca milanese. Nella lettera inviata al board sostiene che l'è un requisitoper assicurare "l'implementazione di buone pratiche di governo societario a livello del CdA" e che taledall'entrata in vigore, lo scorso 31 dicembre, del decreto del MEF sui requisiti che devono rivestire i vertici delle banche e che considera non indipendente chi abbia assunto l'la sua nomina.Per Bluebell, i trascorsi con la politica ed il, nel 2017, quando era ministro dell'Economia, pongonoin relazione ad una transazione con la banca senese, che Bluebell considera "un opaco, non-investibile asset".Secondo il gruppo guidato da Bivona, MPS potrebbe incorrere ina seguito della "ricapitalizzazione precauzionale", operata nel luglio del 2017, ed esiste un potenziale rischio che un eventuale acquirente si trovi a dover restituire i 5,4 miliardi di aiuti di Stato di cui la banca ha beneficiato.