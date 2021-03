M&A, calo del 30% delle operazioni di imprese britanniche in Europa nel 2020

(Teleborsa) - Le attività di fusione e acquisizione () dellesono, passando dalle 488 del 2019 alle 342 dell'anno segnato dalla pandemia. A segnalarlo è un recente rapporto della società di consulenza Accuracy, il quale ha anche rilevato che le operazioni effettuate da società statunitensi sono diminuite a un ritmo minore, del 25%.Ildelle attività di M&A nel Vecchio Continente è passato 6.665 a 4.843, con un calo del 27%. Secondo il report, le motivazioni per il calo più consistente delle operazioni britanniche sono molteplici. La pandemia gioca sicuramente un ruolo importante, ma non bisogna dimenticare l'impatto della Brexit: sia come incertezza sul fatto di raggiungere unentro fine 2020, sia per il fatto che moltidell'alta finanza hannodurante l'anno passato (con Parigi e Amsterdam come mete più gettonate).Le operazioni completate in Europa daibritannici hanno invece registrato un calo minore, secondo Accuracy: la loro proporzione sul totale è cresciuta dal 43% al 47%, con una diminuzione assoluta del 23%, da 209 a 160.