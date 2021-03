Piazza Affari, accelera Stellantis: è in rialzo del 4,4%

casa automobilistica italo-francese-statunitense

(Teleborsa) - Prende slancio la, che si attesta a 14,28 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 14,48 e successiva a 15,03. Supporto a 13,93.Stellantis, nel giorno dell'degli azionisti e in linea con tutto il comparto europeo, sta volando in Borsa. È il titolo con il secondo maggiore rialzo sul FTSE MIB, dietro solo a(+5,4%) e davanti a(+3,8%), la holding della famiglia Agnelli che ha partecipazioni nelle due aziende sopracitate.Questa mattina Exor ha annunciato che investirà 541 milioni di euro per diventare azionista, con una quota del 24%, di Christian Louboutin.