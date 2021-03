Sigep, la fiera del "dolce" torna in versione full digital dal 15 marzo

Italian Exhibition Grou

(Teleborsa) -, la tradizionale fiera della pasticceria, gelateria artigianale, panificazione e caffé organizzata dap, la società che gestisce la fiera di Rimini. L'evento torna quest'anno insono le coordinate su cui si svilupperà il palinsesto, grazie ad unaprogettata perper gli espositori e buyers, condividere competenze e professionalità conda studio televisivo, muovere un primo passo versoIl sentiment delle Associazioni che rappresentano le filiere ospiti sta in equilibrio tra un contesto internazionale tutt´ora incerto e la spinta a cogliere le opportunità che gli artigiani e la filiera tecnologica italiane possono dispiegare sui mercati esteri."I gelatieri ci stanno mettendo tutta la loro passione, certi che le vaccinazioni renderanno l'estate 2021 migliore della precedente", afferma, Segretario generale AIG - Associazione Italiana Gelatieri, aggiungendo che sono due le strade da percorrere: l'internazionalizzazione verso mercati come Israele, Ecuador, Asia e Nord America e la valorizzazione del know-how professionale del gelatiere, con la creazione dell'Accademia Gelato Artigianale Alberto Pica che verrà presentata in questa edizione digitale»., Presidente UIF, Unione Italiana Food parla di Sigep come di una "opportunità per sperimentare nuovi strumenti di marketing e di comunicazione, auspicando che l'evento in digitale porti "risultati significativi"Per MPresidente ACOMAG, Associazione Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato "è necessario tenere vivo il collegamento tra gelatieri ed aziende, mentre, Presidente Accademia Maestri Pasticceri Italiani, vede in Sigep Exp "un'opportunità da cogliere al volo" e per presentare alcune novità, come le nuove tecniche di cottura sottovuoto., Presidente AIBI, Associazione Italiana Bakery Ingredients, vuole "credere in questa grande manifestazione internazionale, anche in un momento così complesso", mentre, Presidente SCA, Specialty Coffee Association Italia, afferma che "la caffeina ci aiuta a reagire all'incertezza in un quadro economico che rimane comunque preoccupante per la caffetteria e la ristorazione in generale"., Presidente Richemont Club Italia anticipa che iallestito in CAST Alimenti, con una prospettiva molto internazionale e con slot molto coinvolgenti.