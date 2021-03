Leonardo, conti 2020: tengono i ricavi grazie a business militare e governativo

Leonardo

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 condi euro, un EBITDA di 1,46 miliardi di euro (-19,8% sul 2019) e undi euro, in contrazione del 70,4% rispetto agli 822 milioni dell'anno precedente. "La riduzione dei volumi produttivi sui programmi aeronautici civili è stata compensata dalla crescita associata al ramp-up delle produzioni su taluni contratti militari", ha sottolineato la società.Il Free Operating Cash Flow (FOCF) è positivo per 40 milioni di euro (241 milioni nel 2019). L'indebitamento netto di gruppo è pari a 3.318 milioni di euro, in crescita rispetto al al 31 dicembre 2019 (2.847 milioni). Il, pari a 35,5 miliardi di euro, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni."Ile ci ha permesso di ottenere i risultati attesi nonostante gli effetti del Covid sul business civile - ha commentato, amministratore delegato di Leonardo - La solidità e i fondamentali del gruppo sono alla base della fiducia nel breve e nel medio-lungo periodo".L'è cresciuto dello 0,7% a quota 49.882 unità, con il 10,3% della forza lavoro che ha meno di 30 anni e il 17,3% disul totale di dirigenti e quadri.Laprevede ordini pari a circa 14 miliardi di euro, ricavi pari a 13,8-14,3 miliardi di euro, un miglioramento dell'EBITA a 1.075-1.125 milioni e un FOCF che continuerà a beneficiare dell'apporto del militare/governativo, continuando a risentire delle pressioni sul segmento civile.La società sta lavorando al"Tenuto conto delle conseguenze nel medio periodo della pandemia sul settore civile, ed in particolare delle prospettive del mercato dell'aviazione commerciale, Leonardo sta intraprendendo azioni volte a mitigare gli effetti sulla performance industriale della Divisione Aerostrutture", viene spiegato ne documento di bilancio.