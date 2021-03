illimity ottiene la qualifica di Nomad su mercato AIM Italia

illimity

(Teleborsa) -, banca fondata da Corrado Passera e quotata sul segmento STAR, ha ricevuto da Borsa Italiana la(Nominated Adviser), ovvero di soggetto di riferimento per le aziende che, attraverso la quotazione sul mercato AIM Italia, vogliono reperire capitali e accelerare il loro processo di crescita.Nell’ambito della piattaforma di Capital Markets dedicata alle PMI, illimity offriràagendo in qualità di Nomad e Global Coordinator sulle operazioni di IPO e di Arranger su operazioni di emissione di strumenti di debito."Diventare Nomad ci consente di arricchire ulteriormente i servizi dedicati alle aziende ad alto potenziale, affiancandole nei loro progetti di crescita e di innovazione - ha commentato, CEO di illimity - C’è uno in tantissime PMI italiane e illimity intende impegnarsi al massimo per valorizzarlo".L’offerta verrà gestita da un team dedicato guidato da(Head of Capital Markets & Treasury) e(Head of Capital Markets Unit), a diretto riporto di Francesco Mele (CFO & Head of Central Functions).