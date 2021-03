Gartner, nel 2021 Vodafone si conferma leader nel "Magic Quadrant for Network Services, Global"

(Teleborsa) - Per il terzo anno consecutivo,riconoscecome undi marzo 2021 per completezza di visione e capacità di esecuzione."I fornitori nel quadrante 'Leader' ottengono risultati positivi e mantengono un'organizzazione stabile con una chiara visione della direzione del mercato – spiega–. Offrono portafogli completi di servizi di rete di qualità in ampie aree geografiche e rispondono alle esigenze di networking globale di un'ampia gamma di imprese in termini di dimensioni, distribuzione geografica e mercati verticali. I leader determinano l'orientamento del mercato estendendo la loro copertura, sviluppando nuovi servizi ai massimi livelli e nuovi modelli commerciali, implementandoli su larga scala"."Nell'ultimo anno – ha affermato– abbiamo visto le organizzazioni adattarsi alle sfide poste dalla pandemia. Reti ottimizzate per gestire un numero limitato di siti con migliaia di dipendenti si sono trovate a supportare migliaia di siti, tutti con un solo dipendente. Le reti devono adattarsi e le funzionalità abilitate dalla nostra soluzione SD-WAN, con cui siamo leader a livello globale, ci consentono di fornire alle organizzazioni una rete fissa che offre l'agilità e la flessibilità di cui hanno bisogno. Questo, unito ai nostri punti di forza nelle reti mobili e nella nostra rete IoT con cui siamo leader a livello mondiale, ci posiziona come partner ideale per i nostri clienti mentre continuano ad adattarsi, riorganizzare e trasformare il modo in cui gestiscono le loro attività".Nel Magic Quadrant di quest'anno, Gartner continua a osservare i"L'adozione da parte delle aziende della fornitura di servizi IT cloud – si legge in una nota – rimane la chiave per trasformare le loro architetture WAN".Il report ha anche valutato le"Vediamo la connettività mobile espandersi gradualmente nell'applicabilità ai casi d'uso SD-WAN, inclusa la rapida implementazione di nuove postazioni, il supporto di quelle temporanee e la fornitura di diversi collegamenti di backup – sottolinea Gartner –. Le migliori prestazioni del 5G amplieranno ulteriormente queste opportunità".Nel dettagliocon 24 network-based gateways ed ha inoltre esteso la sua offerta di connettività cloud a sette principali fornitori cloud in 36 città e con un'offerta NFV/uCPE che supporta un ampio portafoglio di VNF, fornito da dispositivi uCPE e 24 nodi di servizio NFV.