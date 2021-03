Stretta anti-Covid, a Pasqua tutta Italia zona rossa

(Teleborsa) - Dopo i confronti dei giorni scorsi, l'azione del Governo per contenere la diffusione della pandemia passa dallaAd aprire la giornata il vertice con gli enti locali, quindi alle 11,30 il, durato poco più di un'ora, che ha dato il via libera al decreto legge con leper il contrasto all'emergenza Covid. Da lunedì, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, scompaiono le zone gialle che vengono portate in arancione. Più tempestivo l'ingresso: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale" di Covid-19verranno inserite nella fascia diLe nuove misure restrittive resteranno in vigore dalPer le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per lasi applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.Dal3, 4 e 5 sarà zona rossa nazionale), nelle Regioni arancioni "è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno", tra le 5 e le 22, "e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi". Nellese non per comprovati motivi, dotati di autocertificazione.Intanto, è ufficiale il cambio di colore delAnche la nostra Regione da lunedì sarà chiamata a rispettare giustamente leLo sottolinea in un passaggio del suo discorso al centro vaccinale di Fiumicino il governatore del Lazioconfermando così le indiscrezioni in queste ore sulla fascia di rischio assegnata al Lazio