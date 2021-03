Crisi aziendali e automotive, sindacati chiedono incontro urgente

(Teleborsa) - Fim, Fiom e Uilm chiedono al Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di essere convocati per affrontare lee per affrontare i problemi del. In assenza di"Sono mesi - denunciano i sindacati - che gli oltre cento tavoli di crisi aziendali non vengono convocati dal ministero dello Sviluppo economico, nonostante le numerose richieste unitarie delle organizzazioni sindacali al ministro Giancarlo Giorgetti. Migliaia, infatti, leche attendono risposte sul proprio futuro con il rischio di impoverimento dei tessuti industriali e con impatti drammatici per la tenuta occupazionale di interi territori".Al Ministro, dal suo insediamento, "sono state inviate - sottolineano i sindacati - diverse sollecitazioni per la convocazione di incontri urgenti, a partire da Blutec dove il progetto di reindustrializzazione di Termini Imerese rischia di scomparire ancora prima dipartire se non vengono individuate con urgenza modalità e risorse per garantire la continuità occupazionale per gli oltreInoltre, "non è più rinviabile l'apertura di un tavolo specifico per il, la sola politica degli incentivi non è sufficiente a sostenerne il rilancio. Le grandi trasformazioni in atto e la crisi del mercato richiedono un intervento urgente e specifico per l'individuazione di un piano strategico che governi la transizione, ponga obiettivi e individui investimenti per il rilancio del settore e la tutela dell'occupazione", osservano.La situazione "sta diventando sempre più insostenibile, in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e ilcome quello dell'. Fim, Fiom e Uilm chiedono al ministro dello Sviluppo economico delle risposte concrete in assenza delle quali si mobiliteranno con le lavoratrici e i lavoratori".