Agroalimentare, export giù del 5%. CIA: "Rilanciare Made in Italy e accordi commercio"

(Teleborsa) -per l’export dei, che accusano unsui mercati esteri, a causa dei prolungati effetti della pandemia. E' quanto sottolinea la, analizzando i dati Istat sul commercio estero pubblicati stamattina. Tutti i mercati di sbocco sono in forte calo: Regno Unito (-27,8%), Stati Uniti (-17,4%), Francia (-10,5%), Germania (-1,5%) ad eccezione del Giappone (+7,7%).L'Ufficio studi di CIA sottolinea però che la contemporanea riduzione delle importazioni fa dell'Italia un esportatore netto di cibi e bevande e si traduce in unche valeEmerge comunquealle imprese del settore alle prese con la crisi pandemica. "Per preservare e rilanciare il Made in Italy agroalimentare sui mercati europei e internazionali - sottolinea il presidente- sicuramente serve un grande, strategie innovative sempre più focalizzate sui canali digitali, ma soprattutto, in questa fase di crisi globale, è sempre più urgente favorire tra Paesi".Gli- ricorda CIA - continuano a rappresentare unper l’export di cibo e bevande tricolori, rappresentando circa l'11% del totale. L'export verso gli USA, per un valore complessivo di 4,9 miliardi nel 2020, ha conosciuto una(+118%), guidata dall’ortofrutta trasformata (+143%), pasta e simili (+82%) e vino (+77%).. "Per CIA questo ritorno al dialogo e al multilateralismo deve essere l’occasione non solo per sorpassare del tutto l’incubo dazi doganali - evidenzia Scanavino - ma per, come si stava facendo in passato con il negoziato sul TTIP, il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, sulla scia degli accordi di libero scambio già entrati in vigore, ossia il CETA tra Ue e Canada e il JEFTA tra Ue e Giappone"