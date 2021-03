Bank of England conferma politica sostegno: tassi fermi, QE invariato

(Teleborsa) - La(BoE), nell'odierna riunione di politica monetaria, ha confermato l'attuale impostazione di, giudicandolae, contemporaneamente, sostenere la crescita e l'occupazione.Il(MPC), riunitosi questa mattina, ha, confermandoli sui minimi storici, come ampiamente atteso dal mercato. Nel 2020, la BoE aveva effettuato due tagli al costo del denaro, a causa dello shock prodotto dalla pandemia, riducendoli da un livello iniziale dello 0,75%.Il Board della banca centrale britannica ha poidi sterline e gli acquisti di obbligazioni corporate per un ammontare di 20 miliardi. Il QE viene così mantenuto su un valore complessivo di 895 miliardi di sterline.Dopo aver effettuato un'analisi attenta della situazione corrente - l'andamento dell'economia, la pandemia e la campagna di vaccinazioni - e tenuto conto anche dell'accordo per la Brexit raggiunto con l'UE, la BoE conferma chee che l'andamento dell'economia dipenderà dall'evoluzione della pandemia, dalle misure adottate per proteggere la salute pubblica e da come le famiglie, le imprese ed i mercati finanziari risponderanno a questi sviluppi.Ile conferma che se le prospettive di inflazione si indeboliranno, è pronto a intraprendere qualsiasi azione aggiuntiva necessaria per adempiere al suo mandato. La BoE conferma anche chealmeno fino a quando non vi saranno prove evidenti che si stanno compiendo progressi significativi nell'eliminazione della capacità inutilizzata e nel raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2% in modo sostenibile.