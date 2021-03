INPS, confermato boom CIG Covid ma ore scendono rispetto a gennaio

(Teleborsa) - Sono state, in gran partecon causale. E' quanto rilevanell'ultimo Osservatorio confermando che questa misura ha contribuito a sostenere le attività chiuse per le misure di contenimento. Così per il commercio ed il settore alberghiero e per alcune regioni, come la Campania e la Lombardia, che sono state inserite in "zona rossa".Le ore diautorizzate sono state, quasi interamente riferite all’emergenza sanitaria, con una variazione congiunturale pari a, durante il quale erano state autorizzate 58,6 milioni di ore. A febbraio 2020 le ore autorizzate erano 10,7 milioni.Per quanto riguarda la, il numero di ore autorizzate è pari a(10,6 milioni a febbraio 2020), di cui 1,3 milioni per solidarietà. Rispetto al mese di gennaio 2021 si registra una variazione congiunturale pari a%.Laha contatorispetto al precedente mese di gennaio, mentre a febbraio 2020 erano state autorizzate poco più di 300 ore.Quanto ai, le ore autorizzate sono state, con un decremento delrispetto a gennaio. A febbraio 2020 erano circa 241mila.Il numero totale diautorizzate nel periodo 1° aprile 2020 – 28 febbraio 2021 è pari a, di cui quasi 2 miliardi di CIG ordinaria, 1,5 miliardi per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 914,2 milioni di CIG in deroga.che hanno assorbito il maggior numero di ore disono:con 4 milioni di ore" con 3,2 milioni;con 3 milioni; "metallurgico" con 2,4 milioni; "industrie tessili e abbigliamento" con 2,0 milioni. Insieme, questi cinque settori assorbono il 64% delle autorizzazioni di febbraio.Per la, il settore con il maggior numero di ore autorizzate è icon 28,1 milioni di ore; seguonocon 21,9 milioni econ 6,2 milioni. I tre settori assorbono complessivamente l’83% delle ore autorizzate a febbraio.Per i, i settori con più ore autorizzate sonocon 26,6 milioni di ore,con 15,3 milioni di ore econ 8,8 milioni di ore.Per quanto riguarda la distribuzione regionale, laè la regione con il maggior numero di ore autorizzate per CIG ordinaria a febbraio, con 5,7 milioni, seguita da(2,8 milioni) ed(2,2 milioni). Per la CIG in deroga, è la Lombardia quella con il maggior numero di ore autorizzate (15,5 milioni); seguono il Lazio con 8,5 milioni e il Piemonte con 6,8 milioni. Le ore autorizzate per i fondi di solidarietà si concentrano soprattutto in Lombardia (14,9 milioni), Lazio (12,8 milioni), Veneto (6,8 milioni) ed Emilia Romagna (5,0 milioni).