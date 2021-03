Saipem, contratto da Eni per 3 impianti fotovoltaici in Italia

Saipem

Eni

(Teleborsa) -ha firmato conun contratto per la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici onshoreSaipem - spiega una nota - si occuperà della progettazione, della fornitura e della realizzazione “chiavi in mano” di 3 piccoli impianti di generazione di energia elettrica da solare fotovoltaico, nonché dei successivi 2 anni di servizi di gestione operativa e manutenzione.In particolare, saranno installati: un impianto denominato PV Trecate, avente potenza complessiva di 4,1 MWp da realizzare presso il polo industriale di San Martino nel comune di Trecate e 2 impianti denominati PV Marghera Lotto 12 e Lotto 15, aventi potenza complessiva rispettivamente di 3,1 MWp e 2,7 MWp da realizzare presso il polo industriale di Porto Marghera.Il progetto assegnato a Saipem è a supporto dell’iniziativa “Eni Progetto Italia”, che prevede progetti in prevalenza nel settore fotovoltaico valorizzando le aree a vocazione industriale presso siti Eni., ha commentato: “Questo nuovo contratto è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno assunto da Saipem nel segmento delle energie rinnovabili e della diversificazione di business anche nel settore fotovoltaico onshore., confermando il nostro ruolo di global solutions provider e partner di riferimento per i nostri clienti. Al tempo stesso, con le nostre competenze, le tecnologie e le esperienze maturate negli anni,”.