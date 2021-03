Equita, UBI alza il target price

Equita

Equita Group

(Teleborsa) -ha deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo suportandolodai 3,13 della precedente indicazione. Il giudizio "buy" è stato confermato."Equita ha riportato un solido set di risultati nel quarto trimestre 2020 che ci ha spinto adsulla scia di miglioramenti che consideriamo strutturali, anche grazie a unaaggiuntiva nelle divisioni Global Markets e IB", hanno sottolineato gli analisti di UBI."Nonostante la riduzione del payout, inel prossimo futuro come conseguenza di una maggiore crescita del reddito netto - hanno aggiunto - Prevediamo una crescita del 7,5% su base annua per il dividendo 2021 e un altro 4,7% per il 2022".Intanto migliora l'andamento a Piazza Affari di, che si attesta a 3, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,027 e successiva a 3,087. Supporto a 2,967.