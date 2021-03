doValue sigla partnership con Debitos per Grecia e Cipro

doValue

(Teleborsa) -, attiva nel settore degli NPL, annuncia, attraverso una, uno dei principali operatori europei del settore, attivo sia nell’intermediazione di single names che di portafogli.L'attuale, progettata appositamente per doValue, sarà adattata alle particolari esigenze dei mercati greco e cipriota perdi NPL, gestiti sia da doValue sia da altri operatori, facendo leva sulla comprovatasviluppata da, già disponibile in lingua greca.I clienti di doValue e gli altri operatori potranno massimizzare il valore delle transazioni accedendo agià registrati su Debitos. Sarà possibile effettuare la due-diligence a distanza, l'analisi dei prestiti, la gestione della data room virtuale, la negoziazione degli asset e il supporto nell’attività di closing.Latra le società doValue e Debitos è, con il lancio di doLook in Italia e alla fine del 2020 i single names in vetrina sul marketplace erano già più di 10.000. La cooperazione si sta ora espandendo a nuovi mercati, Grecia e Cipro, dove doValue è il principale servicer di prestiti con 37 miliardi di euro di AuM.