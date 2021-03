Il Sole 24 ORE, nel 2020 riduce perdita e mantiene redditività

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con. Pur in un anno difficile caratterizzato dalla pandemia, il Gruppo mantiene una buona redditività operativa, con undi euro (erano 21 milioni nel 2019) ed undi euro (era negativo per 2,8 milioni nel 2019). Ildi euro (-1,2 milioni nel precedente esercizio).Ilconsolidato è pari a 35,3 milioni di euro, rispetto ai 36,6 milioni al 31 dicembre 2019, mentre laè negativa per 50,9 milioni di euro, rispetto ai 26,3 milioni di euro negativi al 31 dicembre 2019. Tra le cause del peggioramento, sottolinea la società, ci sono l'incremento del debito derivante dal valore attuale dei canoni di locazione dei nuovi contratti delle sedi di Milano (Viale Sarca) e di Roma, e il pagamento degli oneri non ricorrenti relativi alle uscite incentivate.Ilè stato pari a 78,7 milioni di euro, in diminuzione di 2,1 milioni di euro (-2,6%) rispetto al precedente esercizio, con l'organico ridotto di 42 unità a 863 unità dipendenti.sono stati in crescita di 0,7 milioni di euro a 102,0 milioni di euro, quellidel quotidiano digitale a 19,6 milioni di euro (+9,5%), quelli dell'area Tax & Legal in crescita e iin calo del 2,6% a 78,9 milioni di euro.