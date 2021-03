Leonardo rinvia quotazione DRS per "avverse condizioni di mercato"

Leonardo

(Teleborsa) -ha comunicato che la controllata statunitense Leonardo US Holding ha, controllata che fornisce prodotti e supporti per forze militari e agenzie di spionaggio."Nonostante l'interesse degli investitori nel corso del roadshow, all'interno della fascia di prezzo definita, lenon hanno consentito un'adeguata valutazione di DRS", si legge in una nota.Leonardo ha comunque affermato di continuare "a credere appieno" nelle prospettive di DRS e a supportarne lo sviluppo all'interno del gruppo.quando le condizioni di mercato saranno favorevoli e sarà possibile ottenere "una valutazione appropriata di questo business strategico".Il 15 marzo Leonardo US Holding, la controllata statunitense del gruppo, aveva lanciato l'offerta pubblica iniziale per una quota di minoranza di azioni ordinarie di Leonardo DRS. L'azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza punta a incassaredall'operazione.