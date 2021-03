BFF Bank, assemblea approva bilancio, dividendo e nomine

BFF Bank

(Teleborsa) -si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione, ed ha approvato ile la distribuzione diper un importo pari a 3.231.388 euro, corrispondente a un dividendo unitario lordo dper azione T Il pagamento avrà luogo a partire dal giorno 31 marzo 2021, con data di stacco cedola il 29 marzo e record date il 30 marzo.L’Assemblea ha deliberato anche di destinare alla “Riserva Utili portati a nuovo” la rimanente parte dell’utile pari a 140.049.858 euro, fermo restando l’impegno del Consiglio di Amministrazione di BFF di convocare non appena possibile, nel rispetto delle raccomandazioni della Banca d’Italia e, quindi, prevedibilmente, dopo il 30 settembre 2021, un’Assemblea ordinaria degli Azionisti, per deliberare sulla distribuzione del Monte Dividendi Complessivo 2019-2020 residuo, pari a 165.275.418 euro.Approvata anche l'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi, sino ad un massimo di 8.561.523 azioni ordinarie rappresentative del 5% del capitale sociale.Via libera alle politiche di remunerazione e incentivazione, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, primo da Public Company con oltre il 70% dei voti alla lista del Consiglio uscente, ed il nuovo Collegio sindacale, entrambi con mandato triennale.