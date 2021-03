Digitale, Gubitosi: "Necessario ritrovare sovranità e recuperare ritardi accumulati"

TIM

(Teleborsa) - Lava messa in relazione ad", nel senso di "essere presenti su quel territorio con reti performanti e all'avanguardia". Lo ha chiarito, alla discussione sul position paper del Centro di economia digitale sulla Sovranità digitale.Gubitosi ha voluto ricordare che famiglie e imprese "soffrono drammaticamente"ed occorre quindi "irresponsabilmente accumulati in queste aree"."Oltre ad arrivare ad ambire a una sovranità del paese è benee ci siano tutti gli elementi", ha affermato il manager, ribadendo "il forte impegno di TIM che ha iniziato con le connessioni in 10 gigabit".Il numero uno di TIM ha poi ricordato che isul fronte della sovranità"Perrisulta fondamentale avere untecnologico-digitale - ha affermato - non per fare a meno dei grandi player internazionali, ma pereuropea enella gestione dei dati e della comunicazione nel rispetto della nostra cultura, dei nostri valori e della nostra privacy".