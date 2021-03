Future USA negativi su pressione rendimenti T-Bond

(Teleborsa) - L'andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano si aprirà in negativo., ai massimi da gennaio 2020, spingedo al ribasso i titoli tecnologici e il Nasdaq. L'aumento del tasso è stato spinto dai progressi nella campagna vaccinale e dall'annunciata maggiore spesa per le infrastrutture, elementi che fanno aumentare le aspettative di una forte ripresa economica con un balzo dell'inflazione.Il contratto sulcede lo 0,17% a 32.978 punti, mentre quello sullocede lo 0,39% a 3.943 punti. Stessa impostazione per il derivato sulche flette dello 0,74% a 12.848 punti.