Barclays, settore immobiliare europeo di nuovo in crescita nel 2026 con protagonisti i sottosettori logistica e retail

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report sul, Barclays prevede che il settoreGli esperti hanno recentemente. L'upgrade si è basato "sull'interessante aumento dello spread, sulla riduzione della duration del settore e sulle nostre aspettative di una pressione limitata sui rating nel breve termine", spiegano aggiungendo che i REIT, invece, "offrono un rialzo inferiore, che a sua volta è in gran parte dovuto alla sua duration più lunga". L'atteggiamento "cauto" si basa anche "sull'esposizione al rischio francese e sulle valutazioni relative rispetto ai titoli di Stato francesi, che potrebbero non solo fungere da limite per gli spread di alcuni proprietari immobiliari, ma potrebbero anche avere un impatto negativo sui valori immobiliari francesi".Barclays consiglia di "e di preferire i titoli con rating BAA1 rispetto a BAA2/BAA3". Il broker ritiene che il distacco tra i mercati azionari e del credito e la maggiore necessità di efficienze operative e di riduzione dei costi potrebberonel corso del prossimo anno.Gli analisti prevedono una crescita del settore e che i proprietari immobiliari emetteranno, aumentando la duration del settore. Stimatonel corso del 2026.Da inizio anno sono state prezzate obbligazioni immobiliari IG per 35 miliardi di euro e Barclays prevede circa 50 miliardi di euro di emissioni primarie l'anno prossimo, con molti emittenti al debutto sul mercato.Gli analisti osservano unain base al sottosettore e ritengono che i sottosettori dele dellaabbianorispetto a quelli dele degliIn particolare, spiega il broker, "il mercato azionario immobiliare europeo ha registrato un rendimento totale del +5% da inizio anno al 2025. Tuttavia, i rendimenti sono variati significativamente tra i sottosettori, con il commercio al dettaglio (+15% da inizio anno) che hai locatori residenziali (-14%) e uffici (-10% da inizio anno). I locatori del settore logistico hanno generato rendimenti pari a circa lo 0% da inizio anno". Al contrario, aggiungono, "abbiamo riscontrato una scarsa dispersione negli spread creditizi e nei rendimenti per sottosettore. Ciò è comprensibile, data la, ma anche perché il profilo creditizio dell'azienda è più importante per i rendimenti degli obbligazionisti rispetto al sottosettore in cui opera".