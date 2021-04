Montepaschi finanzia revamping centrale termoelettrica di Tiberis Holding

Gruppo Montepaschi

(Teleborsa) - Ilha erogato un, società di Fiano Romani attiva nel campo delle energie rinnovabili. Il sostegno finanziario è finalizzato aloperativo e finanziario dellaSi tratta diche ha visto l’intervento di MPS Leasing & Factoring per la concessione in tempi brevi di undi euro, con copertura tassi ad opera di MPS Capital Services, per l’ammodernamento della centrale e la definizione di una nuova correlazione della durata con i contributi GSE.ha svolto le funzioni die professionale, assumendo il ruolo di escrow agent in grado di assicurare che il bene posto a garanzia sia custodito secondo le regole pattuite, vincolando una quota del finanziamento a garanzia degli adempimenti contrattuali tra Tiberis Holding e MPS L&F.L’operazione si inserisce nel contesto della crescente attenzione alla transizione energetica ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’economia circolare, che richiedono cospicui investimenti."Questa operazione conferma l’impegno di Banca Monte dei Paschi a sostegno dell’economia e del tessuto produttivo del Paese e dimostra gli ottimi risultati della sinergia con MPS Leasing & Factoring, MPS Capital Services e Monte Paschi Fiduciaria", ha dichiarato, General Manager Area Territoriale Centro e Sardegna."Siamo orgogliosi del sostengo di Monte dei Paschi per il nostro progetto di sviluppo sull’energia rinnovabile che parte dalla produzione delle centrali idroelettriche e prosegue con l’attività di efficientamento energetico, vendita di energia, dispacciamento, in un percorso ‘green’ indicato dalla Commissione europea e dal governo italiano come prioritario per il progresso del paese", – ha dichiarato, presidente di Tiberis Holding.