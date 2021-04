Credit Suisse, persi 4 miliardi da caso Archegos. Cambi ai vertici

Credit Suisse

Bank of America

(Teleborsa) - Il conto delle perdite derivanti dai guai del fondo americano Archegos ammonta aper, poco meno di 4 miliardi di euro. La società elvetica ha comunicato cheproposto per il 2020 (da circa 0,29 a 0,10 CHF) e i bonus dei suoi dirigenti, oltre a sospendere qualsiasi piano di riacquisto di titoli per proteggere il suo patrimonio.La banca ha anticipato unadi circa 900 milioni di franchi per il primo trimestre (circa 810 milioni di euro), in quanto la perdita derivante dal caso Archegos "annullerà la performance molto forte che sarebbe stata altrimenti ottenuta dal nostro investment banking e dalle attività di gestione patrimoniale", ha sottolineato Credit Suisse in una nota. In termini di posizione patrimoniale, la banca svizzera si aspetta che il coefficientedel primo trimestre 2021 sia almeno del 12%.Il consiglio di amministrazione ha avviato indagini su cosa non ha funzionato e sulle responsabilità nel caso Archegos (ma anche nella vicenda della società britannica Greensill), ma intanto sono già stati annunciatiall'interno della divisione Investment Bank e all'interno dell'organizzazione Risk and Compliance. Due alti dirigenti della banca,, il capo dell'investment banking, e, il chief risk officer per le questioni di compliance, si dimetteranno infatti oggi, ha aggiunto Credit Suisse., exentrato a far parte di Credit Suisse in ottobre, subentrerà a Chin il mese prossimo.diventerà chief risk officer ad interim (ruolo che aveva già ricoperto) eè stato nominato responsabile ad interim della compliance."La significativa perdita nella nostra attività di Prime Services relativa al fallimento di un hedge fund con sede negli Stati Uniti è inaccettabile", ha dichiaratodi Credit Suisse Group, sottolineando di essere consapevole che i casi Archegos e Greensill "hanno causato notevole preoccupazione tra tutti i nostri stakeholder".