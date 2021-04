PNRR, Assarmatori: 500 milioni di euro per rinnovo e refiitting delle navi traghetto

(Teleborsa) -per favorire ile ildella flotta italiana di. È questa la principale novità scaturita dalla sessione plenaria di lavoro per discutere i contenuti del, svoltasi questa mattina su convocazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.Accogliendo le istanze di, il Ministro insieme alla sua Struttura Tecnica ha individuato nella proposta condivisa con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, e quindi nella grande attenzione al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, una delleper il rilancio del sistema Paese in una visione di modalità di trasporto integrata.Nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento della misura, il Presidente di Assarmatoriha ribadito la necessità di concentrare le risorse che si renderanno disponibili con il PNRR su quegli interventi che consentano al sistema logistico e al trasporto di compiere un vero salto di qualità nella direzione dell’efficienza e della sostenibilità. Fra questi occupano una posizione di primo piano le misure di incentivazione per il, che consentano di rinnovare la flotta, migliorandone le performance ambientali, e di innescare una positiva reazione a catena in termini di occupazione e produzione industriale, in particolare nell’industria cantieristica nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori.Il Presidente Messina ha rilanciato anche la necessità di un coordinamento degliprioritari per quanto attiene l’, e l’adeguamento tecnico delle navi che a quelle banchine faranno sistematicamente scalo, con ovvio riferimento ai servizi di traghetti per le isole e alle Autostrade del Mare.