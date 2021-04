DiaSorin acquisisce Luminex Corporation per 1,8 miliardi di dollari

DiaSorin

Luminex Corporation

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo per l'di, società di biotecnologia statunitense quotata al Nasdaq, per un prezzo in contanti pari a 37 dollari per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise value di circa. L'operazione rafforzerà il posizionamento di DiaSorin nel mercato della diagnostica molecolare, sottolinea una nota della società, oltre che la sua presenza negli Stati Uniti.Il prezzo per azione concordato rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura unaffected al 24 febbraio 2021 (ossia il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l'eventuale vendita di Luminex) e ad un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato sui volumi per il periodo rispettivamente di 30 e 90 giorni precedenti al 24 febbraio 2021. In seguito all'acquisizione, il, l'adjusted EBITDA di circa 472 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta positiva per circa 335 milioni di euro.Luminex sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei. Con più di 900 clienti attivi, è leader nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing, settore con la crescita più rapida nel mercato della diagnostica molecolare. L'acquisizione permetterà, inoltre, l'accesso alle applicazioni di Luminex nel settore life science, fortificando il legame di DiaSorin con la ricerca accademica e scientifica."Siamo entusiasti di questa operazione che riteniamo crei valore per i nostri azionisti e rappresenti un'opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando DiaSorin e Luminex come una combinazione unica di specialisti della diagnostica - ha dichiarato- Luminex è perfettamente in linea con la nostra strategia e con la volontà di rafforzare il nostro posizionamento nella diagnostica molecolare, di espandere la nostra presenza nel mercato statunitense e di creare ulteriore valore fornendo soluzioni al settore life science".