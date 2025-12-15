DiaSorin, downgrade a Equal Weight da Morgan Stanley

Milano 9:10
43.768 +0,58%
Nasdaq 12-dic
25.197 0,00%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 9:10
9.687 +0,39%
24.273 +0,36%

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha tagliato a "Equal Weight" da "Overweight" la raccomandazione sul titolo DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, con target price a 63 euro per azione.
