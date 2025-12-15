Milano
9:10
43.768
+0,58%
Nasdaq
12-dic
25.197
0,00%
Dow Jones
12-dic
48.458
-0,51%
Londra
9:10
9.687
+0,39%
Francoforte
9:10
24.273
+0,36%
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 09.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ DiaSorin, downgrade a Equal Weight da Morgan Stanley
DiaSorin, downgrade a Equal Weight da Morgan Stanley
Finanza
,
Consensus
15 dicembre 2025 - 08.47
(Teleborsa) -
Morgan Stanley
ha tagliato a "
Equal Weight
" da "Overweight" la
raccomandazione
sul titolo
DiaSorin
, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, con target price a 63 euro per azione.
Condividi
Leggi anche
Ferrari: Oddo taglia il rating e Jefferies il target price, Morgan Stanley avvia copertura
Scivola Buzzi a Piazza Affari, pesano indicazioni analisti
Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 6,335%
Lottomatica, upgrade a Overweight da Morgan Stanley
Argomenti trattati
FTSE MIB
(83)
Titoli e Indici
Diasorin
-1,19%
FTSE MIB
+0,58%
Morgan Stanley
-1,04%
Altre notizie
Piazza Affari: balza in avanti DiaSorin
Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin
Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin
Piazza Affari: scambi al rialzo per DiaSorin
Barclays conferma la view su Cellnex, Inwit e OTE dopo i conti trimestrali
Piazza Affari: balza in avanti DiaSorin
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto