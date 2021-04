Nuance brilla a Wall Street dopo mossa Microsoft

Nuance Communications

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 16,92%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia dell'ufficializzazione da parte didell' acquisto della società statunitense quotata al Nasdaq e specializzata nello sviluppo di tecnologie vocali e nell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, confermando le indiscrezioni delle ultime ore.L'accordo prevede un esborso di 56 dollari per azione (un premio del 23% sulla chiusura di venerdì), per un ammontare complessivo di 19,7 miliardi di dollari, compreso il debito della società. Il closing dell'operazione (la più grande acquisizione dai tempi di LinkedIn) è atteso entro fine anno.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,81 USD e primo supporto individuato a 52,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,74.