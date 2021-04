Aeroporto di Catania, finanziamento da 25 milioni con garanzia SACE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La società di gestione dell'ha concordato unnell'ambito del programma Garanzia Italia di SACE. Il finanziamento è stato concesso dat e Banca Agricola Popolare di Ragusa. L'operazione prevede una durata di 72 mesi, a tassi vantaggiosi, ed è finalizzata a sostenere gli investimenti previsti nel piano industriale dello scalo etneo."Nonostante il comparto stia attraversando un periodo di straordinaria criticità dovuto alla pandemia, l'aeroporto mostra importanti segnali di vivacità - afferma l'AD di SAC,- Siamo in presenza di unae di una posizione finanziaria decisamente positiva, grazie ai rilevanti recenti profitti ed alle determinazioni prudenti dei soci". "L'operazione di finanziamento ci consentirà di pianificare e realizzare al meglio gli importanti programmi di gestione e di investimento", aggiunge."Gli aeroporti, come molte altre realtà, sono stati particolarmente colpiti e questa operazione conferma l'impegno di SACE nel supportare tutti i comparti strategici per l'economia siciliana e italiana, consapevoli che presto il settore delle infrastrutture e del trasporto aereo daranno il proprio contributo alla ripartenza", commenta, Responsabile Segmento Mid Corporate Centro-Sud di SACE.