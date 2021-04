Museo del Risparmio, talk su risparmio e sostenibilità dedicato ai ragazzi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Inclusione, economia e sostenibilità: su questi aspetti si concentra l'appuntamento di educazione finanziaria organizzato dal- Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (creata da ABI) previsto per domani, giovedì 15 aprile. Ilè inserito nella cornice della prestigiosa premiazione del concorso "Cresco Award 2020 - Città sostenibili" di Fondazione Sodalitas.L'appuntamento, una ca partire dalle ore 9, vuole illustrare aigli automatismi di giudizio e di decisione con l'obiettivo di comprendere cosa, a livello inconscio, rende difficile fare scelte sostenibili e cosa invece potrebbe aiutarci.Il progetto confronta, ad esempio, ciò che sarebbe ragionevole fare per la salvaguardia del Pianeta e ciò che realmente facciamo, evidenziando, attraverso le neuroscienze e le consuetudini che guidano le nostre decisioni, come nella maggior parte dei casi queste non coincidano. Il Digital Live Talk sarà moderato da, Direttore Generale Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio e prevede la partecipazione di, Direttore del Museo del Risparmio die di, Responsabile progetto Cresco Award di Fondazione Sodalitas."È importante offrire ai giovani - commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF -con l'obiettivo di far crescere cittadini attenti sia all'uso del proprio denaro sia a tutto ciò che li circonda"."L'educazione finanziaria può fornire spunti utili a promuovere un approccio sostenibile ed efficiente all'uso delle risorse scarse quali il denaro e le risorse naturali - ha aggiunto Giovanna Paladino, Direttore del Museo del Risparmio - Proprio su questi temi verte il SAVE Virtual Tour, promosso dal Museo del Risparmio insieme a BEI Institute, progetto multimediale dedicato alle scuole che ci ha permesso di toccare con mano come lee siano capaci di allineare principi e convincimenti con le azioni quotidiane".