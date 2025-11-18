Milano 13:34
42.979 -1,80%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:34
9.541 -1,39%
Francoforte 13:34
23.259 -1,41%

Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Sottotono il colosso creditizio, che passa di mano con un calo del 2,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intesa Sanpaolo, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,643 Euro. Primo supporto visto a 5,581. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,558.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```