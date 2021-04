Consumi, Congiuntura Confcommercio: ripresa di marzo solo un'illusione ottica"

(Teleborsa) -ha definito ledell'Italia a tredici mesi dall’inizio della crisi sanitaria "gravi, ma in progressivo miglioramento". "Le difficoltà nel contenere l’epidemia, problema non solo italiano, continuano a procrastinare l’avvio di una fase di controllata e ragionevole– ha sottolineato nel suo report sulla congiuntura economica – Moltiappaiono in recupero, e proprio adesso c’è la necessità di distinguere i segnali di genuina ripartenza da quelli illusori, derivanti dal mero confronto statistico rispetto ai primi mesi della pandemia durante i quali furono sostanzialmente inibite moltissime attività".Se per molti beni, soprattutto durevoli per la casa, la ripresa è sostenuta dall’impiego di una parte di risparmio accumulato in eccesso e da un ri-orientamento strutturale verso la fruizione dell’ambiente domestico, iregistrati nella spesa per servizi sono ancora solo e soltanto "" di confronto statistico tendenziale. L’(l'Indicatore di Consumi di Confcommercio) segnala a marzo il ritorno, dopo più di un anno, in territorio positivo con unanel confronto annuo che, comunque, appare largamente insufficiente a compensare le perdite dei consumi patite un anno fa. "In altre parole, ila marzo 2021 è ancora inferiore a quello di marzo 2019 del 19%. Questa dinamica sottintende, peraltro, una riduzione in termini congiunturali, cioè rispetto a febbraio, legata al restringimento delle misure per il contenimento della pandemia messe in atto nel mese di marzo", precisa la Confcommercio., dopo il recupero di gennaio, il report segnala che laè tornata a registrare una variazione molto contenuta (+0,2% in termini congiunturali), dato che ha lasciato in negativo il confronto su base annua (-1,0%). Nel mese di marzo, in linea con l’inasprimento delle misure, il sentiment delledel commercio al dettaglio ha registrato una diminuzione del 3,0% congiunturale e del 4,2% tendenziale. Dopo aver archiviato unancora caratterizzato da un segno negativo (-1,3% congiunturale, leggermente sopra le stime del mese scorso che indicavano -1,5%) ad aprile il PIL è atteso crescere in misura molto contenuta (+0,2%) su marzo. Su base annua, la variazione è del +22,1%. Nonostante questa confortante valutazione, il rischio di non raggiungere una crescita superiore al 4% nell’intero 2021 si fa più concreta.Il permanere di una situazione in cui molte attività continuano ad operare con consistenti limitazioni e sono ancora presenti vincoli alla libertà di movimento delle persone continua a condizionare le possibilità di ripresa dell’economia. Per il mese disi stima una variazione delin termini congiunturali del +0,2%, dato che segue il calo del mese di marzo. Su base annua si osserverebbe una crescita del 22,1% rispetto allo stesso mese del 2020.