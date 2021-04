Def e scostamento di Bilancio, oggi il via libera nel Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) - Ilche dovrà dare l'ok aè stato convocato per oggi pomeriggio alle ore 14.30. Sul tavolo c'è anche ilper i progetti che non verranno inclusi nel Recovery e che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 miliardi da finanziare in deficit nei prossimi 5 anni. A questa iniziativa il governo dovrebbe infatti indirizzare i primi 5 miliardi nell'attesoPrima però c'è da licenziare la previsione di scostamento dal deficit con cui verrà finanziato che arriverà in Parlamento la prossima settimana per essere discusso prima del 26 e del 27 aprile, quando è attesa l'del presidente del Consiglioalle Camere sul. Sembrano esserci pochi dubbi sulla cifra:– circa di punti e mezzo di PIL – per garantire alle imprese, altri– che verranno parametrati su due mesi anziché su uno solo e favoriranno soprattutto chi è stato chiuso per limitare i contagi – e per abbattere alcuni costi fissi – dall'Imu agli affitti – per i settori più danneggiati dall'emergenza Covid.Nel frattempo, il Sole 24 Ore ha calcolato che con il nuovo scostamento di Bilancio ilper il 2021 dovrebbe attestarsi di poco al di sotto dell'11%, superiore al 9,5% con cui si è chiuso il 2020. Verrebbe rimandato di un anno quindi l'avvio della discesa delche secondo l'analisi del quotidiano economico continuerà ad aggirarsi intorno al 158-160% del PIL