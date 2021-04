Prevalgono le vendite per il comparto tecnologico a Milano (-0,75%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha avviato la seduta a 125.023,3, in discesa di 943,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 836, dopo aver avviato la seduta a 840.Nel, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,06% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice tecnologia, composto ribasso per, in flessione dell'1,58% sui valori precedenti.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%.