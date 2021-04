Creval, nominato nuovo CdA. Assemblea respinge proposta Credit Agricole

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti delha respinto, con il voto deldel capitale presente (38,6% del capitale sociale complessivo) la proposta presentata dall'azionistaItalia didella banca a un'assemblea da tenersi alla prima data utile successiva alla chiusura dell'OPA in corso. Di conseguenza, l'assemblea ha proceduto alla nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023.Sono stati eletti - dalla lista n.1 presentata dall'che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (42% del capitale presente e 25,2% del capitale sociale complessivo) - Alessandro Trotter,, Massimiliano Scrocchi, Stefano Caselli, Fausto Galmarini, Livia Aliberti Amidani, Paola Bruno, Jacob Kalma, Paolo Ciccarelli, Teresa Naddeo, Annalisa Donesana, Maria Giovanna Calloni. Dalla lista n.2 - presentata da una pluralità di fondi e che ha ottenuto un numero di voti corrispondente al 30,3% del capitale presente e al 18,2% del capitale sociale complessivo - sono stati tratti Anna Doro, Serena Gatteschi, Stefano Gatti.L'assemblea ha inoltre approvato ilspettante agli amministratori per il triennio 2021-2023 in misura corrispondente a quello del consiglio uscente, come proposto dallo stesso consiglio, e con il voto favorevole del 66,7% del capitale presente (40,1% del capitale sociale complessivo) il sistema dia breve termine MBO "Bonus Pool 2021".Nel corso della seduta, l'assemblea ha approvato, con il voto favorevole del 66,2% del capitale presente (39,8% del capitale sociale complessivo), ile la relativa proposta di destinazione dell'utile netto, che prevede undi 0,23 euro per azione ordinaria.