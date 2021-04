Eventi e scadenze: settimana del 19 aprile 2021

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroG20 - Primo Agriculture Deputies Meeting- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 20 aprile 2021)- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti (in seconda convocazione 26 aprile 2021)- Risultati di periodoIstat - Permessi di costruire - III Trimestre 2020Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del bilancio consolidato, progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utili di esercizio- Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in London organizzato da Virgilio IR- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio di esercizio 2020 e delibera distribuzione utile dell’esercizio 2020 (unica convocazione) - Al termine dell'Assemblea il CEO Paolo Gallo risponderà alle domande dei giornalisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione il 21 aprile 2021)- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 21 aprile 2021)- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.PREVINDAI - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2021.CNEL - Webinar - Lavoro e piattaforme digitali. Europa, contrattazione collettiva, concorrenzaBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2020- CDA: Approvazione dei dati di ricavi netti al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Assemblea: Approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 (convocazione unica)- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e nomina CdA- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 - CDA: Formazione dei comitati e l’attribuzione di deleghe all’interno del consiglio- Risultati di periodoG20 - Secondo Culture Working Group Meeting in video conferenzaIstat - Fatturato dell’industria - Febbraio 2021Webinar "La transizione digitale nel credito" - L'evento è organizzato da Banca d'Italia e Fintech Milano Hub, in videoconferenza. Chiude i lavori il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio ViscoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione in data 23 aprile 2021)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e rinnovo Organi Sociali in scadenza (in seconda convocazione 23 aprile 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria 2020 (convocazione unica)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e approvazione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (in seconda convocazione 23 aprile 2021)- Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione dell’interim management statement al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (convocazione unica)8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare sulla proposta di attribuzione di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Rapporto trimestrale al 31 marzo 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021