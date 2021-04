Gucci è Lead Partner del Women’s Forum G20 Italy

(Teleborsa) -è Lead Partner dela supporto dell’appuntamento promosso da The Women’s Forum for Economy and Society, che si terrà a Milano il 17, 18, 19 ottobre con l’obiettivo di individuare priorità, obiettivi strategici e azioni concrete per la realizzazione di una She-covery e per mettere il mondo femminile al centro del rilancio economico e sociale post pandemia.“La realizzazione di una cultura equa e inclusiva e il rispetto per il mondo in cui viviamo sono valori identitari per Gucci, che da sempre si fa promotore di iniziative volte a contribuire concretamente all’indipendenza e alla leadership femminile e a sostenere un futuro sostenibile – ha dichiarato, EVP General Counsel, Corporate Affairs and Sustainability di Gucci – Siamo felici di entrare a far parte di una comunità globale, che attraversa confini e generazioni, per portare il nostro contributo su temi chiave per la società come la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico e la parità di genere in una fase critica come quella che stiamo vivendo oggi”.