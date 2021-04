Banca Carige, assemblea approva riduzione del capitale a copertura delle perdite

Banca Carige

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato, con il 97,57% dei voti favorevoli, ild'esercizio 2020, deliberando di portare a nuovo lapari a 252.915.971,64 euro, e ha preso atto del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020. I soci hanno approvato, sempre con il 97,57% dei voti favorevoli, ladel gruppo per il 2021 e la rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2020.Ha inoltre avuto il via libera la proposta di. L'assemblea ha infatti approvato, con il 97,57% dei voti favorevoli, la proposta di copertura delle perdite complessivamente maturate sino alla data del 31 dicembre 2020, pari amediante: abbattimento dell'importo della riserva sovrapprezzo di emissione per 623.921.669,95 euro; abbattimento delle riserve libere positive pari ad 187.655.499,86 euro; riduzione, per la residua parte pari ad 571.592.882,24 euro del capitale sociale.Per quest'ultimo punto, al riduzione del capitale, la banca precisa che "avviene, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l'effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di azioni, numero quest'ultimo che resta invariato".