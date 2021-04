Boeing, CdA estende età pensionabile per CEO Dave Calhoun

Boeing

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dihaper permettere al presidente e amministratore delegatodi rimanere in carica. Calhoun, 64 anni, è presidente e CEO della società statunitense produttrice di velivoli per uso civile e militare dal 13 gennaio 2020, e la sta guidando durante la difficile fase della pandemia."Sotto la forte leadership di Dave, Boeing ha effettivamente attraversato uno dei periodi più impegnativi e complessi della sua lunga storia - ha affermato Larry Kellner, Chairman di Boeing - La sua dedizione nel rinnovare l'impegno dell'azienda per la sicurezza, la qualità e la trasparenza è stata fondamentale percol ritorno del 737 MAX in servizio".Sebbene il board abbia esteso l'età pensionabile per Calhoun al primo aprile 2028, non vi è alcun accordo per farlo rimanere fino a quella data, sottolinea la società. Boeing ha anche annunciato che ila luglio e che sta conducendo una ricerca per il suo successore.